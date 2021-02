Luiza, vajza e këngëtares Yllka Kuqi sot feston 1 vjetorin, shkruan lajmi.net.

Artistja shqiptare ka realizuar një fotosesion bashkë me vajzën dhe bashkëshortin.

“L U I Z A 🧿 na dha epitetin me te bukur te jetës ❤️ Mami dhe Babi ❤️ me 10 Shkurt 2020, n’ 16:33 h ❤️ E ne do ta mbajmë ne duar gjithmonë si dhuratën me te çmuar e do t’ja dhurojmë gjithë dashnine qe e kemi zemër ❤️ Gëzuar “, ka shkruar Yllka në mbishkrimin e postimit.

Ndryshe, Yllka është bërë nënë për herë të parë./Lajmi.net/