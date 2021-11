Ylli triumfon ndaj Rahovecit, Vreshtarët mbeten pa fitore

Në periudhën e parë vendasit e nisën ndeshjen më mirë, duke pasur epërsi të lehtë 12:7, por therandasit barazuan shifrat dhe kjo pjesë përfundon 16:16.

Mysafirët vazhduan me lojë të mirë, duke kaluar në epërsi 20:27, por Vreshtarët rikthehen shpejt, për të barazuar rezultatin në 27:27, por në fund të periudhës së dytë, kampionët e Ligës Unike shkëputen sërish, për të shkuar në pushim me shifrat 34:41.

Ylli vazhdoi me lojë të mirë edhe në periodën e tretë, ku arriti epërsinë më të lartë në ndeshje, 20 pikë, 44:64, kurse krejt çfarë bënë vendasit ishin të ngushtojnë shifrat në 55:65, sa ishte rezultati në semafor pas 30 minutash.

Rahoveci nuk u dorëzuan dhe tentuan rikthimin e madh, por arritën vetëm të ngushtojnë shifrat në 72:75, dy minuta nga fundi, megjithatë Ylli triumfoi me rezultat 72:77.

Te Rahoveci u dallua Milik Yarbrough me 20 pikë e 13 kërcime, kurse te Golden Eagle Ylli u dalluan Brandon Randolph me 23 pikë, pesë kërcime e shtatë asistime, Barret Benson me 16 pikë e 12 kërcime dhe Erjon Kastrati me 20 pikë.

Rahoveci ka katër humbje në katër ndeshje, ndërsa Golden Eagle Ylli tri fitore dhe një humbje.