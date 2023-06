Ylli ndan imazhe nga dasma private e Arbanës dhe Eduardit

Arbana Osmani dhe partneri i saj, Eduart Grishaj, kanë kurorëzuar dashurinë e tyre me një martesë private.

Kjo martesë është organizuar në Toskana të Italisë, shkruan lajmi.net.

E veçanta e kësaj dasme ishte se të ftuarve nuk iu lejua që të publikon video dhe foto gjatë ceremonisë.

Por kjo është thyer nga disa prej personazheve të cilët ishin të ftuar të dasmës.

Një prej të ftuarve ishte edhe këngëtari nga Kosova, Yll Limani, i cili edhe ka sjellur disa fotografi të ndryshme nga atje teksa shihet në një kostum elegant.

Në imazhet e reja që postoi sot (e mërkurë), Ylli u pa veshur me një kostum me ngjyrë të gjelbër të lehtë të kmbinuar me këmishë të bardhë.

Mes tyre, autori i “U kry” solli edhe foto brenda ceremonisë ku mund të shihej në numër i madh i të ftuarve.

“E fundit”, ka shkruar Ylli duke iu referuar postimeve nga dasma e dyshes./Lajmi.net/