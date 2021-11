Ylli i ri i Arsenalit ftohet me Anglinë për ndeshjet ndaj Shqipërisë dhe San Marinos

Kjo vjen pasi Marcus Rashford, James Ward-Prowse, Mason Mount dhe Luke Shaw nuk janë raportuar për detyrë ndërkombëtare.

Rashford do të qëndrojë me Manchester United në mënyrë që të përqendrohet në rikthimin e gjendjes së plotë, ndërsa Ward-Prowse do të përjashtohet nga kualifikimet e ardhshme të Kupës së Botës kundër Shqipërisë dhe San Marinos për shkak të sëmundjes.

Ardhja e Mount është vonuar për shkak të operacionit të fundit dentar, ndërsa Shaw aktualisht po ndjek protokollin e tronditjes në klubin e tij.

Mesfushori sulmues ka qenë në formë të shkëlqyer për “Topçinjtë” këtë seozn, dhe tani ka pesë gola dhe dy asistime në tetë ndeshjet e tij të fundit në të gjitha garat.

Smith Rowe ka luajtur për Anglinë U-21 edhe këtë sezon, duke shënuar në fitoren e tyre 1-0 kundër Andorrës, por tani mund të bëjë debutimin e tij për ekipin e lartë kur ata të përballen me Shqipërinë dhe San Marinon.

21-vjeçari bashkohet me Aaron Ramsdale dhe Bukayo Saka në skuadrën e Gareth Southgate. /Lajmi.net