Ylli fitues i spektaklit me Vëllaznimin Golden Eagle Ylli ka shënuar fitore në udhëtim ndaj Vëllaznimit me rezultat 77:80 (16:17, 22:28, 24:16, 15:19), në xhiron e 12-të të Prince Caffe Superligës. Takimi ishte shumë interesant, me kthesa dhe në një atmosferë fantastike që u vendos fituesi në sekondat e fundit. Mysafirët e nisën ndeshjen shumë më mirë, me një seri prej…