Ylla Kuqi jep detajet e këngës së re

Yllka Kuqi, përmes një postimi në Instagram, ka bërë të ditur se po përgatit një këngë të re, shkruan lajmi.net.

Ajo njoftoi fansat se kënga e saj e re është shkruar nga Yll Limani, ndërsa për melodinë e saj u kujdes Florent Boshnjaku.

“Po vjen një kangë shumë e ndjerë, me shumëëë emocion, e shkruar teksti nga ky Artist bukurosh, supertalent, qe i ka dhanë shumë shpirt kangës me fjalë t’ thjeshta e shumë të thella, përplot emocion 🌟Yll Limani @ylllimani dhe e shkruar melodia nga një mjeshtër i madh, bashkëpunëtorë i ngushtë i imi ndër vite, me të cilin kemi ndarë shumë suksese bashkë 🙏 @florentboshnjaku Mezi po pres ta ndajë me ju këtë projekt kaq të përzemërt, të dielen 🙌 Ju dua ❤️”, ka shkruar ajo.

Mbetet të shihet se çfarë ka përgatitur kësaj radhe kjo artiste.