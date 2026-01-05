Yll Limani për Dacin: Njëri prej njerëzve që la gjurmë që nuk shlyhen kurrë në arsimin, kulturën dhe formimin e shtetit të Kosovës
Ish-kryetari i Kuvendit të Kosovës, Nexhat Daci, ndërroi jetë më 1 janar 2026.
Akademik Daci kishte qenë deputet i Kuvendit të Kosovës nga viti 2001 deri më 2011, ndërkaq e kishte udhëhequr organin ligjvënës për dy mandate në periudhën 2000-2004 dhe 2004-2006.
Në periudhën kur udhëhoqi Kuvendin e Kosovës ishte pjesë e Lidhjes Demokratike të Kosovës.
Një reagim në lidhje me këtë e ka bërë edhe këngëtari i njohur shqiptar, Yll Limani.
I njëjti e ka përkujtuar përmes një postimi të shpërndarë me ndjekësit në InstaStory.
“Pusho në paqe, Akademik Nexhat Daci. Njëri prej njerëzve që la gjurmë që nuk shlyhen kurrë në arsimin, kulturën dhe formimin e shtetit të Kosovës”, ka shkruar ai.
Tutje mes tjerash theksoi: “I përjetshëm kujtimi për ju”.