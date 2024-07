Yll Limani pas performancës në “SunnyHill Festival”, është takuar me Dua Lipa Artistja me famë botërore, Dua Lipa, ka qëndruar këto ditë në Kosovë për shkak të festivalit Sunny Hill. Dua së bashku me familjen e saj janë organizatoret e kësaj ngjarje tash e pesë vite. Kësaj radhe njëri prej artistëve vendor i ftuar ka qenë edhe Yll Limani, i cili në natën e dytë ka “ndezur”…