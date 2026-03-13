Yll Limani me koncert në Gjermani për të forcuar lidhjet kulturore, takohet edhe me Bottcher
Yll Limani po përgatitet të mbajë koncertin e radhës në Gjermani për të forcuar lidhjet kulturore mes komuniteteve.
Lajmin e ka bërë të ditur Ambasada e Gjermanisë në Kosovë përmes një reagimi, ku njoftohet se i ngarkuari me punë, Christian Bottcher u takua me Yll Limanin për të diskutuar rëndësinë e shkëmbimit kulturor dhe rolin e artistëve në lidhjen e njerëzve përtej kufijve.
“I Ngarkuari ynë me Punë Christian Böttcher pati kënaqësinë të takohej me Yll Limanin dhe të diskutonte rëndësinë e shkëmbimit kulturor dhe rolin që luajnë artistët në lidhjen e njerëzve përtej kufijve. Përmes muzikës dhe kulturës, kreativiteti i gjallë i Kosovës arrin audienca të reja, duke forcuar njëkohësisht lidhjen me diasporën tonë”, thuhet ndër tjerash në njoftim.