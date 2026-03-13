Yll Limani me koncert në Gjermani për të forcuar lidhjet kulturore, takohet edhe me Bottcher

Yll Limani po përgatitet të mbajë koncertin e radhës në Gjermani për të forcuar lidhjet kulturore mes komuniteteve. Lajmin e ka bërë të ditur Ambasada e Gjermanisë në Kosovë përmes një reagimi, ku njoftohet se i ngarkuari me punë, Christian Bottcher u takua me Yll Limanin për të diskutuar rëndësinë e shkëmbimit kulturor dhe rolin…

ShowBiz

13/03/2026 23:21

Yll Limani po përgatitet të mbajë koncertin e radhës në Gjermani për të forcuar lidhjet kulturore mes komuniteteve.

Lajmin e ka bërë të ditur Ambasada e Gjermanisë në Kosovë përmes një reagimi, ku njoftohet se i ngarkuari me punë, Christian Bottcher u takua me Yll Limanin për të diskutuar rëndësinë e shkëmbimit kulturor dhe rolin e artistëve në lidhjen e njerëzve përtej kufijve.

“I Ngarkuari ynë me Punë Christian Böttcher pati kënaqësinë të takohej me Yll Limanin dhe të diskutonte rëndësinë e shkëmbimit kulturor dhe rolin që luajnë artistët në lidhjen e njerëzve përtej kufijve. Përmes muzikës dhe kulturës, kreativiteti i gjallë i Kosovës arrin audienca të reja, duke forcuar njëkohësisht lidhjen me diasporën tonë”, thuhet ndër tjerash në njoftim.

Artikuj të ngjashëm

March 13, 2026

“Kam vepruar në gjendje afekti, i kërkoj…” – Zbardhet dëshmia e...

March 13, 2026

Arrestimi i Gjestit, G-Bani bën apel për autoritetet

March 13, 2026

Një muaj paraburgim për Gjestin

March 13, 2026

Pamje nga seanca dëgjimore ndaj Gjestit, i pranishëm edhe babai i tij

Lajme të fundit

Moti për nesër në Kosovë: Diell dhe vranësira të shpërndara

Shqetësimet e kongresmenëve për zvogëlim të trupave amerikane...

Medium sllovak: Sllovakia duhet të jetë e kujdesshme...

Kurti fton opozitën për takim për presidentin, PDK...