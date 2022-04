Yll Limani “bisedon” me Cristiano Ronaldon, çfarë reagimi ka gjyshja e këngëtarit?

Këngëtari, Yll Limani shpesh herë në rrjete sociale ndan video të ndryshme me fansat.

Këto video zakonisht janë qesharake dhe marrin vëmendjen e fansave të Yllit, shkruan lajmi.net.

E kjo ka ndodhur edhe së fundmi, ku këngëtari ka realizuar një video për të qeshur me gjyshen e tij.

Pra përmes një filteri të rrjeteve sociale, i cili i mundëson realizimin e videove apo fotove me personazhe të njohur, ai ka realizuar një “bisedë” me kamerë me yllin e futbollit, portugezin Cristiano Ronaldo.

Ylli është me gjyshen e tij, ndërsa dëgjohet ta “prezantojë” atë me futbollistin e njohur.

“Hey çfarë po bën, si je. Bëja me dorë Ronaldos. Gjysha”, pastaj gjyshja e tij e përshëndet me dorë.

Kujtojmë se Ylli para pak kohësh ka publikuar mini-albumin muzikor, i cili ka marrë vëmendjen e publikut. /Lajmi.net/