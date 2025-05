Ylber Batalli emërohet drejtor i ri i KEK-ut Korporata Energjetike e Kosovës ka zgjedhur drejtorin e ri, dhe sipas burimeve të lajmi.net ai është Ylber Batalli. KEK ende nuk ka dal me një konfirmim zyrtar apo me publikim të vendimit, pasi që është ende afati ligjor për ankesa. Siç ka mësuar lajmi.net, Batalli është vlerësuar nga komisioni pranues i KEK-ut me pikët maksimale.…