Yjet e Superligës së Koresë i shënojnë Juventusit, festojnë sikur Ronaldo

Koreanët kaluan në epërsi shumë herët, por, pjesa më interesante e këtij takimi erdhi pas golit të dytë nga yjet e K-League.

Cesinha ishet ai shënoi golin e dytë, për t’i dhënë epërsinë e dytë yjeve, me rezultatin 2:1, shkruan lajmi.net.

Lojtari zgjodhi që të festonte në stilin e yllit të Juventus, Cristiano Ronaldo, e gëzimin e tij e përcollën edhe dy shokë të skuadrës.

Cesinha gives Team Korea the lead against Juventus and celebrates CR7 style ⚽ pic.twitter.com/S26wu3KdQH

— Lorenzo Bettoni (@LoreBetto) July 26, 2019