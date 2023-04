Yjet e futbollit po largohen nga Twitteri, Elon Musk detyron ata t’i paguajnë 8 dollarë në muaj

Kjo për shkak se pronari i kompanisë së madhe, Elon Musk ka bërë një ndryshim. Kush dëshiron ta ketë këtë shenjë në faqen e tij, duhet të paguaj 8 dollarë në muaj, shkruan Lajmi.net

Këtë shenjë ia ka larguar edhe Cristiano Ronaldos, yllit të Al Nassr që ka plotë 108 milionë ndjekës në këtë rrjet social.

Lojtari i fundit që në fakt u largua nga Twitteri për shkak të kësaj ideje të Elon Musk, ishte Mason Mount. I cili përmes një shkrimi njoftoi publikun se nuk do të jetë më pjesë e këtij rrjeti social./Lajmi.net/

Over the years I’ve thoroughly enjoyed connecting with you all on Twitter. Sadly, the platform is changing so I have decided to delete my account.

You all can still connect with me on my other social media platforms here: https://t.co/WqOt5nJ8Ts

Take care, Mason ✌🏻

— Mason Mount (@MasonMount) April 20, 2023