Yjet e famshëm pranojnë marrëveshje për pranimin e fajësisë për të shmangur akuzat në rastin e Diddy

Ai i tha TMZ se shumë tani kanë frikë se edhe ata mund të përballen me akuza serioze.

“Të gjithë po pyesin se kush është i përfshirë, kush do të emërohet, kush do të ekspozohet. Unë nuk mendoj se kjo do të ndodhë këtë javë”, tha ai

“Ne do të bëjmë kujdesin tonë të duhur përpara se të emërojmë publikisht dikë tjetër përveç Combs, sepse e dimë se do të shkaktojë një stuhi mediatike. Nëse keni qenë atje, keni parë se çfarë po ndodhte dhe nuk keni bërë asgjë, keni një problem”, shtoi ai.