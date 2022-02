Yjet e “Big Brother VIP Albania”, parakalojnë në tapetin e kuq

Ndërkohë, figurat publike janë përgatitur të duken shumë të veçantë sonte, shkruan lajmi.net.

Ish-banoret kanë zgjedhur dukje e elegante secila në stilin e tyre, ndërsa ish-banorët morën vëmendje me kostumet elegante disa me ngjyrë të zezë e disa me ngjyrë gri.

Theksojmë, edhe pse kishte munguar herën e kaluar, këngëtarja Beatrix Ramosaj është e pranishme sonte e cila edhe do e takojë, partnerin e saj, Donald Veshaj

Ndryshe, sonte po mbahet nata finale, ku do zgjedhet edhe fituesi i këtij edicioni të parë VIP në Shqipëri. Se si po duken yjet e “Big Brother”, shikoni disa fotografi më poshtë./Lajmi.net/