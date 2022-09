​Yellen: Çmimet e naftës mund të rriten në dimër

Sekretarja e Thesarit e SHBA-së, Janet Yellen tha sot se amerikanët mund të përballen me rritje të çmimeve të gazit këtë dimër kur BE-ja të reduktojë ndjeshëm blerjet e naftës ruse, duke shtuar se një tavan çmimi i propozuar nga Perëndimi për eksportet e naftës ruse është krijuar për të mbajtur çmimet nën kontroll.

“Ky është një rrezik, dhe rreziku është se ne po punojmë për një kufi çmimi për t’u përpjekur ta trajtojmë atë,” tha Yellen për BBC.

Rritja e mundshme e çmimeve mund të ndodhë sepse BE-ja do të “ndalojë në masë të madhe blerjen e naftës ruse” dhe do të ndalojë shërbimet që lejojnë Rusinë të transportojë naftë me cisterna, tha ajo.

Kufiri i çmimit të naftës, i rënë dakord në samitin e G7, u bën thirrje vendeve pjesëmarrëse të refuzojnë sigurimin, financën, ndërmjetësimin, navigimin dhe shërbime të tjera për cisternat që transportojnë naftë me një çmim më të lartë se ai që ende nuk është rënë dakord për naftën bruto dhe produktet e naftës.

Një kufi mbi çmimin e naftës do të ishte efektiv pasi janë vendet perëndimore ato që mbajnë në duart e tyre shërbime të rëndësishme si sigurimi i transportit të naftës dhe shërbime të tjera.

Qëllimi i idesë është të detyrojë Rusinë t’u shesë naftë blerësve të mëdhenj si India me një çmim shumë më të ulët në të ardhmen.

Yellen thotë se qëllimi i kufirit të çmimeve është të zvogëlojë të ardhurat që Rusia mund të përdorë për të zhvilluar luftë në Ukrainë.