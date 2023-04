Yamal shkruan historinë në moshën 15-vjeçare, bëhet futbollisti më i ri që debuton te Barcelona

Barcelona i ka ndalur tri pikët e plota në shtëpi në ndeshjen kundër Real Betisit, në takimin e vlefshëm për javën e 32-të në La Liga.

Ekipi katalunas triumfoi 4:0 kundër Betisit në stadiumin “Camp Nou”, shkruan lajmi.net.

Kjo ndeshje ishte shumë e veçantë për futbollistin e ri të talentuar, Lamine Yamal.

15-vjeçari u bë futbollisti më i ri që debutoi për Barcelonën në histori të klubit.

15-year-old Lamine Yamal becomes the youngest player to EVER debut for Barcelona 🚨👏



Yamal u inkuadrua në fushë në minutën e 86-të në vend të mesfushorit Gavi.

Talentin e tij Yamal e shfaqi menjëherë në fushën e lojës kur dhuroi një pasim maestral në zonë për Dembelen i cili nuk shënoi nga një mundësi e artë.

He’s 15 and it’s his debut match. But look at the pass sheesh ⚡

Lamine Yamal ⭐

