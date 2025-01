Xuxi nuk kursehet në fjalor ndaj Drilonit as kur merr abdes: Largohu o idiot Konkurrenti i Big Brother VIP Kosova 3, Xuxi, ka pasur një sërë përplasjesh ditën e sotme (e hënë) me Drilon Ramën. I njëjti nuk ka kursyer ofendimet e sharjet ndaj Drilonit as kur po merrte abdes që nënkupton pastrimin e trupit para kryerjes së adhurimeve në Islam siç është namazi. Ai ishte duke marrë abdes…