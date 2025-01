Xuxi e zë ngushtë Santiana Malokun me një pyetje për Bucin në BBVK Santiana Maloku dhe Edona James kanë qenë dy ish-banoret që kanë hyrë për 24 orë në Big Brother Kosova. Ato kanë bërë biseda të ndryshme me finalistët, derisa i janë pyetur edhe për të tjerët që kanë qenë edicionin e kaluar. Ka qenë Xuxi ai që e ka zënë ngushtë Santianën me një pyetje për…