Xuxi degradon në fjalor të pisët ndaj Gjestit, përmend edhe familjarët e tij Xuxi shkakton tension në Big Brother VIP Kosova me fjalorin e tij të rëndë, ndërsa përplaset me Gjestin. Gjatë një momenti në dhomën e gjumit, Xuxi e quajti Gjestin “Pussycat” dhe e gjuajti me ujë. Konflikti u përshkallëzua kur Xuxi vazhdoi me ofendime dhe iu referua prindërve të Gjestit. Gjesti, i revoltuar, e kërkoi të…