Xhuli-Vedatit: Me çfarë krenarie fol për luftë e nuk e ke marrë alltinë me dal e me luftu? Debatet nuk kanë të ndalur sonte në “BBVK”. Por banorët siç duket e kanë tepruar sonte, duke u futur në tema që ata kanë pak e aspak komptencë të flasin për to, shkruan lajmi.net. Lufta në Kosovë u përmend shumë sonte, duke e degraduar edhe muhabetin. Xhuli kësaj radhe ka folur për luftën. Ajo madje…