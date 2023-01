Xhuli tregon nëse do të pranonte të bënte seks në një film kosovar Xhuli është ndër konkurrentet më të komentuara në “BBVK”. Ajo ka debatuar me shumë banorë qysh nga hyrja e saj në këtë format, shkruan lajmi.net. Sot, Arta e ka pyetur Xhulin nëse do të pranonte të bënte seks në një film kosovar. Ish-missi tha se jo, edhe nëse do t’i ofroheshin para. Ndryshe, ajo është zgjedhur…