Xhuli thotë se do ta kishte puthur Atdheun nëse vendos të lë duhanin Xhuli dhe Atdheu kanë filluar afrimitetin e tyre në shtëpinë e “BBVK”. Ata po vazhdojnë flirtimet e tyre, shkruan lajmi.net. -Advertisenent- Dyshja po shkëmbejnë puthje e përqafime. Së fundi, Xhuli ka bërë një deklaratë lidhur me Atdheun. Ajo ka thënë se do ta puthte Atdheun në buzë nëse ai vendos ta lërë duhanin./Lajmi.net/