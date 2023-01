Xhuli ofendon rëndë Andin gjatë fjalosjes me të lidhur me sfidën: Je fmijaq, budalla Pas prezantimit të sfidës nga “Vëllai i Madh” kanë filluar zënkat mes Xhulit dhe Andit. Andi i ka thënë Xhulit që nuk e ka prezantuar mirë sfidën, derisa kjo e fundit e kundërshtoi at. Më pas, Andi i këkoi të mos merrej me të, derisa Xhuli i tha se do merrej sepse siç u shpreh…