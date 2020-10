Xhiro spektakolare në Ligën e Evropës – këto janë të gjitha rezultatet e mbrëmjes së sontme

Villarreal – Sivasspor dhe Bayer Leverkusen – Nice kanë parë numrin më të madh të golave të shënuara, me nga tetë gola për secilën ndeshje.

Gjashtë gola u shënuan në ndeshjen Lech – Benfica, kurse fitore të thellë shënoi edhe Lille, me rezultatin 1:4.

Milan, Tottenham, Arsenal e Roma kanë marrë fitore në ndeshjet e para të grupeve, kurse Napoli është befasuar nga AZ Alkmaar.

Më poshtë lajmi.net ua përcjell të gjitha rezultatet e mbrëmjes së sontme. /Lajmi.net/

⏰ RESULTS ⏰

🔥 What a night of football!

Best performance was from _______ #UEL pic.twitter.com/vhCFOKGyVg

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) October 22, 2020