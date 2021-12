Xhiro e pestë e Ligës Unike mbyllet me dy ndeshje – vëmendja në “Karagaç”

Peja do ta mirëpret Prizreni 16 në palestrën “Karagaçi”, në takimin që do të fillojë nga ora 17:00.

Prizreni ka një rekord më të mirë se Peja në Ligën Unike këtë edicion pas katër xhirove të para, me prizrenasit që kanë tre fitore e një humbje, karshi pejanëve që kanë dy fitore e dy humbje.

Me një fitore potenciale, Prizreni do të barazohej me pikë me Golden Eagle Yllin me nga nëntë, ndërkohë Peja me një triumf potencial do të barazohej me pikë me Teuten e Tiranën – me nga tetë.

Ndërkohë dueli përmbyllës i kësaj xhiro do të jetë ai mes Vllaznisë së Shkodrës dhe Rahovecit, që fillon nga ora 19:00.

Dy skuadrat ndajnë pozitat e fundit në tabelë, me rahovecasit që janë skuadra e vetme që ende nuk e kanë shijuar fitoren në këtë garë, me katër humbje pas katër xhirove të para, ndërsa Vllaznia ka një fitore e tre humbje.

Në dy ndeshjet e para të kësaj xhiro të zhvilluara dje (e shtunë), Golden Eagle Ylli fitoi bindshëm ndaj Kamzës, teksa Tirana mposhti Teutën pas vazhdimeve. /Lajmi.net/