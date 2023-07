Xherdan Shaqiri shënon gol në Amerikë

Lojtari shqiptar realizoi golin e barazimit në minutën e 69, pasi ishte i saktë nga penaltia. Kjo pasi skuadra vendase kishte kaluar në epërsi shtatë minuta më herët me anë të Hlognwane.

I njëjti lojtar realizoi edhe një herë tjetër në minutën e 73’. Por ishte Souquet, i cili e barazoi rezultatin për mysafirët për herë të dytë në ndeshje.

Për golin e fitores u përkujdes Kamara me një gol të bukur në minutën e 83’, për rezultatin final 3-2./Lajmi.net/

Xherdan Shaqiri levels it up from the penalty spot. #CF97 pic.twitter.com/lXEcudoK1a

— Major League Soccer (@MLS) July 28, 2023