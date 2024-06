Xhensila publikon bashkëpunimin me Noizyn e Ardian Bujupin Këngëtarja Xhensila Myrtezaj ka publikuar këngën e re të titulluar “Lamtumirë” që është në bashkëpunim me reperin Noizy dhe këngëtarin Ardian Bujupi. Teksti është shkruar nga vet këngëtarët, me producent Engli Versal. Kënga që nga momenti i publikimit ka marrë mijëra klikime në Youtube.