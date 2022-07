Xhensila Myrtezaj tregon se ndikohet dhe vuan shumë nga gjërat që dëgjon përreth

Xhensila Myrtezaj së fundi ishte e ftuar në emisionin “A Live Night”, ku ka rrëfyer shumëçka.

Këngëtarja si çdo artistë tjetër është përballur me komente të ndryshme, edhe negative edhe pozitive, shkruan lajmi.net.

Ajo tha se do të donte që të ishte treguar më e fortë kur ishte në nisje të karrierës dhe të mos dëgjonte përreth.

Xhensila tutje tha se këto mësime tani ia jep të bijës, Ajkës, të cilës i thotë të dojë veten dhe të ndihet perfekte.

“Nëse do kisha Xhensilën e vogël sot, për të bërë atë hapin drejt muzikës, do t’i thoja që bëhu pak më e fortë, se tashmë është krijuar karakteri dhe është vonë që të ndryshojë. Vazhdo rrugën që zoti ka ndritur për ty, pa dëgjuar se çfarë bëhet përreth. Unë këtë gjë e vuaj shumë. Nëse do kisha qenë natyrë pak më e fortë, besoj do isha shumë më e qetë. Kjo është e vetmja gjë që do ja thoja Xhensilës së vogël, por ia them Ajkës gjithmonë. Duhet ta duash shumë veten, asnjë nuk është përfekt, por duhet të ndihesh perfekte. Në një mënyrë të thjeshtë i them duaje veten”, tha Xhensila.

Ndryshe, ajo është duke shijuar suksesin e këngës “Edhe një natë” në bashkëpunim me Noizyn./Lajmi.net/