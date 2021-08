Xhensila Myrtezaj poston imazhe me dukje elegante dhe grim unik

Këngëtarja e dashur për publikun, Xhensila Myrtezaj, është mjaft aktive në rrjete sociale, shkruan lajmi.net.

Ajo ka publikuar së fundmi disa foto, ku tregon linjat e përsosura dhe bukurinë për të cilën është mjaft e përfolur.

View this post on Instagram A post shared by Xhensila Myrtezaj (@xhensilamyrtezaj)

Ajo u pa e veshur me plot stil teksa kishte kombinuar veshjen me ngjyra të ndezura verore por që nuk la anash as grimin unik.

Fotografia grumbulloi mijëra pëlqime dhe komente nga fansat e këngëtares, duke komplimentuar trupin dhe bukurinë e saj./Lajmi.net/