Xhensila Myrtezaj me mesazh prekës për Shqipërinë: Më dhemb ajo që shoh në vendin tim
Këngëtarja e njohur shqiptare, Xhensila Myrtezaj, ka ndarë me ndjekësit e saj në Instagram një mesazh të ndjerë, përmes të cilit ka shprehur shqetësimin për gjendjen në vend dhe sfidat me të cilat përballen qytetarët. “Më dhemb ajo që shoh në vendin tim”, shkruan Xhensila në fillim të reagimit të saj, duke u ndalur te…
ShowBiz
Këngëtarja e njohur shqiptare, Xhensila Myrtezaj, ka ndarë me ndjekësit e saj në Instagram një mesazh të ndjerë, përmes të cilit ka shprehur shqetësimin për gjendjen në vend dhe sfidat me të cilat përballen qytetarët.
“Më dhemb ajo që shoh në vendin tim”, shkruan Xhensila në fillim të reagimit të saj, duke u ndalur te të rinjtë që detyrohen të largohen nga Shqipëria në kërkim të një të ardhmeje më të mirë.
Ajo shprehet se e shqetëson fakti që të rinjtë po i lënë pas ëndrrat e tyre, ndërsa përballen me pasigurinë, zhgënjimin dhe frikën se nesër mund të mos kenë një të ardhme në vendin ku kanë lindur.
Këngëtarja ka vënë në pah edhe sakrificat e prindërve, të cilët punojnë pa u lodhur për fëmijët e tyre, si dhe vështirësitë me të cilat përballen njerëzit që punojnë ndershmërisht dhe mezi arrijnë të jetojnë me dinjitet.
“Unë jam artiste. Jam nënë. Por mbi të gjitha jam qytetare e këtij vendi”, shprehet ajo, duke theksuar se nuk dëshiron që fëmijët e saj të detyrohen të largohen nga Shqipëria për të pasur mundësitë që duhet t’i kishin në vendin e tyre.
Në fund të mesazhit, Xhensila thekson se një vend nuk është vetëm toka ku lindim, por edhe shpresa që na jep për të qëndruar.
Ajo kërkon që zëri i qytetarëve dhe i studentëve të dëgjohet, e jo të shuhet, duke e përmbyllur reagimin me fjalë të ndjera për vendin e saj:
“Me zemër, me dhimbje dhe me shpresë për Shqipërinë tonë”.