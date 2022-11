Xhensila Myrtezaj dhe Kidda sjellin bashkëpunimin e tyre “Më do”

Xhensila Myrtezaj së fundi bashkoi forcat me artistin e njohur Kidda.

Dyshja sollën bashkëpunimin e tyre të parë të titulluar “Më do”, shkruan lajmi.net.

Teksti i këngës u shkrua nga Xhensila, Kidda dhe Muma, teksa miksimi dhe masterizimi u bë nga Marenglen Boja.

Ky projekt muzikor u finalizua edhe me klip, i cili u realizua nga “Fullmoon Production” me regji të The Claudia.

Janë vetëm 18 orë nga publikimi, dhe kënga numëron mbi 300 mijë klikime në ‘Youtube’.

Ndryshe, dy artistët janë shumë aktive me koncerte dhe mbrëmje të shumta muzikore./Lajmi.net/