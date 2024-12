Xhensila flet për një tjetër histori rrëqethëse: Nëna u plagos me shtatë thika nga babai im, humbi njërën nga duart Xhensila Myrtezaj për herë të parë pos ndarjes nga Besi ka rrëfyer edhe një periudhë të trishtë të jetës së saj e cila nuk ka qarkulluar në rrjet më herët. E njëjta ka të bëjë sërish me jetën e saj personale, konkretisht me prindërit e këngëtares. Në emisionin e ri të Arbana Osmanit, ajo ka…