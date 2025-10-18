Xheneta shpërthen në lot për Gjestin: Zemra ime është në copa

Në promon e episodit të ardhshëm të emisionit “S’e luan topi”, Xheneta Fetahu është dëgjuar duke folur me ndjeshmëri për ish-partnerin e saj, Gjestin, pas aksidentit tragjik që i mori jetën vëllait të tij, Eldion Kelmendi. E përlotur, Xheneta u shpreh: “Të të them unë ty që zemra ime është në copa të thyera, nuk…

ShowBiz

18/10/2025 10:33

Në promon e episodit të ardhshëm të emisionit “S’e luan topi”, Xheneta Fetahu është dëgjuar duke folur me ndjeshmëri për ish-partnerin e saj, Gjestin, pas aksidentit tragjik që i mori jetën vëllait të tij, Eldion Kelmendi.

E përlotur, Xheneta u shpreh:
“Të të them unë ty që zemra ime është në copa të thyera, nuk do ta besosh… Ai Gjesti harmonik, ai Gjesti me gjithë atë energji pozitive, që më jepte mua dashuri, ta shihje në atë gjendje më dhembi shumë zemra”.

Pavarësisht ndarjes së tyre, ajo ka treguar solidaritet të sinqertë, duke qenë e pranishme në ceremoninë mortore dhe duke qëndruar pranë familjes së tij në këtë moment të dhimbshëm.

