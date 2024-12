Xheneta Fetahu e zhgënjyer nga darka me Gjestin: Prisja një përqafim nga ai Gjatë javës, Gjesti dhe Xheneta Fetahu kanë pasur një darkë sqaruese, ku kanë diskutuar për shumë gjëra me njëri-tjetrin. Modelja tha se ka qenë e zhgënjyer nga kjo darkë pasi nuk kuptoi asgjë në lidhje me këtë. Ajo theksoi se priste një përqafim nga Gjesti dhe se nuk beson që ka ndjenja ndaj saj. “Unë…