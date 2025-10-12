Xhemajl Hasani voton në Podujevë, pyetet pse nuk ka ardhur me Ferrari: Jo more nuk kom
Kandidati i Nismës Social Demokrate për kryetar të Podujevës, Xhemajl Hasani, ka ushtruar të drejtën e tij të votës në zgjedhjet lokale. Gjatë një prononcimi për media, ai u pyet nga gazetarja pse nuk kishte ardhur me “Ferrari” për të votuar. “Jo more, unë s’kam Ferrari,” u përgjigj Hasani me humor.
