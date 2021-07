“Xhelozia” vjen nesër nga Sparksi

Artisti i dashur nga publiku Sparksi po sjell së shpejti projektin e ri muzikor të cilit ia ka vizualizuar edhe klipin muzikor, shkruan lajmi.net.

“Xhelozia”, pritet të lansohet nesër në mbrëmje (e premte) pas orës 00:00.

“T‘PREMTEN ORA 00:00 dmth neser mramje del ni surpriz, kanga e re XHELOZIA.

Kom punu shum n‘qetsi, asniher nuk jom largu. Tash osht koha me u kthy Sparksi with a fresh kick.

Kom shum me u shpreh, shum me jep. As 2% nuk e kom tregu veten deri sot. Tash folim ndryshe, veq me kang t’reja per krejt juve. With Love. Ya Big Boy SPARKSI”, shkroi artisti në mbishkrimin e videos së publikuar.

Reperi gjithashtu ndau disa sekuenca nga klipi muzikor i këngës dhe duket të jetë mjaft interesante./Lajmi.net/