Xhelal Sveçla rrezikon urdhër-arrest, seanca ndaj tij dhe deputetëve të VV-së shtyhet
Ka dështuar të mbahet seanca gjyqësore ndaj ministrit në detyrë të Punëve të Brendshme, Xhelal Sveçla, dhe deputetëve të Lëvizjes Vetëvendosje, Salih Zyba dhe Fitore Pacolli-Dalipi, të akuzuar për hedhjen e gazit lotsjellës në Kuvendin e Kosovës në mars 2018. Seanca u shty për shkak të mungesës së Sveçlës, i cili ka arsyetuar mungesën me…
Lajme
Ka dështuar të mbahet seanca gjyqësore ndaj ministrit në detyrë të Punëve të Brendshme, Xhelal Sveçla, dhe deputetëve të Lëvizjes Vetëvendosje, Salih Zyba dhe Fitore Pacolli-Dalipi, të akuzuar për hedhjen e gazit lotsjellës në Kuvendin e Kosovës në mars 2018.
Seanca u shty për shkak të mungesës së Sveçlës, i cili ka arsyetuar mungesën me shkrim, transmeton lajmi.net.
Trupi gjykues vendosi që seanca të mbahet më 16 janar 2026 dhe paralajmëroi se në rast mungese, do të lëshohet urdhër-arrest dhe kërkesë për caktim të masës së paraburgimit për të tre pandehurit.
Të pandehurit Zyba dhe Pacolli-Dalipi deklaruan se do të dërgojnë arsyet e mungesave të tyre më parë në formë të shkruar.
Gjyqtari Sabit Sadikaj bëri të ditur se seanca e sotme nuk mund të mbahet pasi mungojnë kushtet ligjore për zhvillim.
Lajmi.net raportoi para fillimit të seancës që Sveçla mungon për shkak se gjendet jashtë vendit, saktësisht në Sarajevë./lajmi.net/