Xhavit Haliti: Po të ishte Thaçi në Kosovë, plani evropian do të nënshkruhej moti

Deputeti i Kuvendit të Kosovës, Xhavit Haliti, ka thënë se po të ishte Thaçi këtu, marrëveshja, respektivisht plani evropian do të nënshkruhej moti.

Megjithatë, për t’u qartësuar, ai tha se problemet janë ndryshe, pra të tjera, ndërsa pohoi që edhe tash funksionon si në kohën kur ka qenë edhe Thaçi i pranishëm në skenën politike, përcjell lajmi.net.

“Me pas qenë Hashim Thaçi në Kosovë, kjo marrëveshje do ishte nënshkruar që moti. Tani problemet janë ndryshe, nuk po them që nuk funksionon si në kohën kur ka qenë Thaçi këtu”, tha fillimisht ai.

Në anën tjetër, kur u pyet rreth asaj nëse PDK do ta votojë këtë marrëveshje, Haliti tha se nuk e beson që do të ketë deputet nga radhët e Partisë Demokratike që do ta votonte kundër planit.

“Nuk e besoj që mund të ketë njerëz nga PDK-ja që do ta kundërshtojnë këtë marrëveshje”, vazhdoi ai në Tëvë1.