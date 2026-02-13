Xhavit Haliti e ‘‘ripërsërit’’: Presidenti duhet t’i takojë PDK’së
Xhavit Haliti, deputet i Partisë Demokratike të Kosovës, ka deklaruar se presidenti i ri i vendit duhet t’i takojë PDK’së.
Këtë deklarim Haliti e ka bërë përmes një postimi në Facebook.
‘’E ripërsëris: Presidenti duhet t’i takojë PDK-së.’’, ka shkruar shkurt ai.
Ndryshe, presidenti i ri i vendit duhet të zgjidhet 30 ditë para përfundimit të mandatit të asaj aktuale, Vjosa Osmanit.