Xhavit Haliti e ‘‘ripërsërit’’: Presidenti duhet t’i takojë PDK’së

Lajme

13/02/2026 22:00

Xhavit Haliti, deputet i Partisë Demokratike të Kosovës, ka deklaruar se presidenti i ri i vendit duhet t’i takojë PDK’së.

Këtë deklarim Haliti e ka bërë përmes një postimi në Facebook.

‘’E ripërsëris: Presidenti duhet t’i takojë PDK-së.’’, ka shkruar shkurt ai.

Ndryshe, presidenti i ri i vendit duhet të zgjidhet 30 ditë para përfundimit të mandatit të asaj aktuale, Vjosa Osmanit.

