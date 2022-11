Xhavit Haliti: Ditën kur do të fillojnë gjobat, në veri do t’u vihet flaka institucioneve të Kosovës Deputeti i PDK-së, Xhavit Haliti ka deklaruar se rreziku për eskalim të situatës në Veri është i madh. Ai ka thënë se kur te vjen koha për shqiptim të gjobave, do të digjen institucionet e Kosovës në veri si kundërpërgjigje nga serbët. Tutje Haliti thekson se serbët në veri do t’iu vënë flak pikave kufitare,…