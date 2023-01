Xharra: Asociacioni do të kalojë në marrëveshjen finale Kosovë – Serbi Gazetarja Albana Xharra tha se në marrëveshjen përfundimtare mes Kosovës dhe Serbisë asosacioni do të kalojë por Kosova duhet të vendosë kushte të qarta në negociata. Sipas Xharrës, Serbia nuk ka dhënë asnjë sinjal që do ta njohë pavarësinë e Kosovës, ndaj Kosova nuk duhet t’i lejojë kurrsesi fuqi ekzekutive Serbisë brenda territorit të saj.…