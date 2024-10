​Xhandarmëria serbe në Merdarë, Sveçla: Provokimet do të dështojnë Ministri i Punëve të Brendshme, Xhelal Sveçla ka deklaruar se provokimet serbe do të dështojnë. Ai teksa e ka quajtur shkelje të marrëveshjes shkeljen e vijës ndarëse kufitare në Merdarë nga xhandarmëria serbe, tha se për këtë tashmë kanë njoftuar partnerët. Ministri i Punëve të Brendshme u shpreh se këto shkelje do t’i prezantojnë si…