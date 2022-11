Xhaka zbulon sekretin e golave ​​në Arsenal: Kam lindur si sulmues Granit Xhaka ka zbuluar sekretet pas formës së tij të golave ​​në Arsenal, me yllin zviceran që pretendon se ka lindur si një sulmues. Mesfushori kosovar me pasaportë zvicerane po kalon në një formë fenomenale këtë sezon me Arsenalin. Në 13 ndeshje me ‘Topçinjtë’ ka arritur të shënojë tri herë. “Kam lindur si një sulmues.…