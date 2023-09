Xhaka shfaqet me fanellë duke e goditur një futbollist, mediat në Zvicër e vlerësojnë si provokim Mesfushori kosovar, Taulant Xhaka vazhdon të jetë në qendër të mediave zvicerane. Ai në ndeshjen e fundit u ndëshkua me karton të verdhë pas përplasjes me Nikola Katiq në ndeshjen Basel – Zurich. Të dy lojtarët kanë pasur një fjalosje në fund të ndeshjes që u zhvillua të dielën, ndërsa futbollistët e të dyja skuadrave…