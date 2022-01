Xhaka “rekordmen” i kartonave të kuq që nga transferimi i tij në Angli

Granit Xhaka u ndëshkua me karton direkt të kuq në minutën e 24-të të ndeshjes pas një ndërhyrje të rrezikshme ndaj Diogo Jotas, duke e lënë skuadrën me një futbollist më pak për plot 71 minuta.

Liverpooli nuk arriti ta shfrytëzojë këtë duke mos e prekur rrjetën e kundërshtarit përkundër përpjekjeve të vazhdueshme për ta kërkuar epërsinë.

Xhaka me kartonin e kuq ka regjistruar një rekord të zi të tij që nga ardhja e tij në Angli.

Që nga sezoni i tij debutues me Arsenalin në 2016-17, asnjë lojtar i Premierligës nuk është përjashtuar më shumë herë në të gjitha garat sesa Granit Xhaka (5), raporton ‘Opta’.

5 – Since his debut season with Arsenal in 2016-17, no Premier League player has been sent off more times in all competitions than Granit Xhaka (5). Orders. pic.twitter.com/MLVP5gaGVH

Zvicërani është ndëshkuar plot tre herë që nga fillimi i sezonit të kaluar, raporton ‘Squawkaw në një statistikë tjetër.

Granit Xhaka has been sent off for the third time since the beginning of last season:

◉ 56’ vs Burnley (Dec 2020)

◉ 35’ vs Man City (Aug 2021)

◉ 24’ vs Liverpool (Jan 2022)

They’re getting earlier each time. 🛁 pic.twitter.com/F09dKIGN1J

— Squawka Football (@Squawka) January 13, 2022