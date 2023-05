Xhaka në stilin e Zidane, godet kundërshtarin me kokë dhe përjashtohet nga loja Taulant Xhaka e ka bërë një gjest aspak të mirë sot në ndeshjen e Baselit ndaj Zurichut. Kur rezultati ishte 0:2 për mysafirët, Xhaka e ka goditur me kokë në gjoks kundërshtarin e tij, siç kishte bërë vite më parë Zidane ndaj Materazzin. Kjo bëri që shqiptari të ndëshkohej direkt me karton të kuq, transmeton…