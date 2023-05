Xhaka në bisedime të avancuara me klubin gjerman, bie dakord për detajet e kontratës

Futbollisti i Kombëtares së Zvicrës, Granit Xhaka pritet që në fund të këtij sezoni të largohet nga Arsenalit.

Lajmin e ka bërë të ditur gazetari italian, Fabrizio Romano përmes një shkrimi në rrjetet sociale, shkruan lajmi.net

Për momentin është vetëm një klub që është interesuar për mesfushorin shqiptar. Ai klubi nga Bundesliga, Bayer Leverkusen.

Siç bën të ditur gazetari më i besuar në merkaton e transferimeve, Xhaka dhe Bayer Leverkusen janë në bisedime të avancuara.

Granit Xhaka, set to leave Arsenal at the end of the season. No negotiations over new deal and plan to part ways in June. 🚨⚪️🔴 #AFC

Bayer Leverkusen are in advanced talks to sign him — €15m fee.

Understand personal terms are almost agreed over four year deal — June 2027. pic.twitter.com/0MlyJwNwhm

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 16, 2023