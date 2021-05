Xhaka me ëndrra të mëdha, beson se Zvicra mund të fitojë Kampionatin Evropian

Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Lihtenshtajni janë dy kundërshtarët me të cilët Helvetikët do të luajnë përpara fillimit të EURO 2020, raporton lajmi.net.

Gjatë një interviste për BLICK, Xhaka tha se do t’i bëjë gati valixhet për 1 muaj të tërë, duke synuar kështu finalen e madhe të Kampionatit Evropian.

Më 18 tetor 2009, Xhaka tha në Blick para Kampionatit Evropian U17: “Unë do të paketoj valixhet për një muaj”. Dhe më tej: «Unë dua të jem kampion bote! Ne kemi luajtur së bashku në këtë formacion për vite me radhë. Nga pikëpamja kolektive, ne sigurisht që jemi më të fortët. ”

Një muaj më vonë, U17 u shpallën kampion të botës dhe kësisoj arritën qëllimin që Xhaka kishte vendosur.

Dhe tani, dymbëdhjetë vjet më vonë, ai foli për Blick: “Unë hyj në çdo lojë dhe çdo turne me këtë qëndrim. Nëse nuk vendosni qëllime të larta, nuk mund të arrini asgjë. Ne kemi potencial për të bërë histori dhe e kemi treguar atë shumë herë. Dhe patjetër që do të paketoj gjëra të mjaftueshme që do të zgjasin deri në finale. ”

Në fazën e grupeve në EURO 20, Zvicra do të luajë kundër Uellsit (12 qershor), Italisë (16 qershor) dhe Turqisë (20 qershor)./Lajmi.net/