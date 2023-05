Xhaka drejt Leverkusen, gruaja e tij luajti rol në vendimin e tij

Gruaja e Granit Xhakës thuhet se ka luajtur një rol të rëndësishëm në transferimin e tij të afërt te Bayer Leverkusen pasi ai duket se është gati të largohet nga Arsenali.

Mesfushori zviceran duket se do të largohet nga ‘Emirates’ pas shtatë vitesh në klub. Xhaka ka ringjallur formën e tij këtë sezon dhe ka luajtur një rol jetik në sfidën e titullit të skuadrës së Mikel Artetës, por do të kalojë në Bundesligë sezonin e ardhshëm për një sfidë të re.

Sipas ‘Sport Bild’, gruaja e tij Leonita ka luajtur një rol kyç për të ndihmuar Xhakën të zgjedhë klubin e tij të ardhshëm pasi ajo është nga Gjermania me origjinë, transmeton lajmi.net.

Në të vërtetë, dyshja u takuan ndërsa Xhaka luante për Borussia Monchengladbach para lëvizjes së tij në Arsenal dhe një rikthim në Gjermani ka qenë gjithmonë në kartat.

Pasi të nënshkruhet, kontrata e tij me Leverkusen do të zgjasë deri në vitin 2027 dhe klubi do të paguajë 15 milionë euro për ‘Topçinjtë’ si tarifë transferimi për shërbimet e tij.

Bild përmend gjithashtu se Xhaka ka zhvilluar disa raunde diskutimesh me menaxherin e Leverkusenit, Xabi Alonso përpara se të marrë thirrjen e fundit dhe është plotësisht i bindur për rolin e tij.

Spanjolli i beson aftësive të mesfushorit për të mbajtur topin dhe e sheh atë si një lider të rëndësishëm në fushë që mund të diktojë procedurat./Lajmi.net/